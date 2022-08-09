وكان الكلب "زيلي" قد قاد مئات العمليات من بينها اعتقال أحد المسلحين وسط رام الله.

قام مجموعة من المسلحين الفلسطينيين صباح اليوم الثلاثاء، بقتل كلب للشرطة الإسرائيلية تابع لوحدة "اليمام" (وحدة شبه عسكرية إسرائيلية عالية التدريب في شرطة الحدود الإسرائيلية)، وتم دفن الكلب في مقبرة كلاب الوحدة.

وقُتل الكلب البلجيكي مالينو، زيلي، البالغ من العمر 9 أعوام في تبادل لإطلاق النار في الضفة الغربية حيث قُتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين من بينهم إبراهيم النابلسي، أحد المطلوبين في "كتائب شهداء الأقصى".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في بيان "زيلي كان جزءًا من الوحدة، وهو محل تقدير ومهني أيضا. سيفتقده الوحدة ومتعاملو الكلاب ورجال الشرطة الذين رافقهم في مهامهم العملياتية العديدة".

ومن جانبه، قال الاختصاصي في الشؤون الأمنية، ماتياس إنبار، في تصريح ل i24NEWS "إن وحدة اليمام هي الوحدة الوحيدة في إسرائيل القادرة على تعليم الكلاب القتالية وتنميتها وتدريبها وامتلاكها"، مضيفا أن "هذه كلاب يتم تدريبها بشكل مكثف وتعتبر مقاتلة، تمامًا مثل النخبة في شرطة اليمام"، مردفا أن "المقاتلون والحيوانات يسيران جنبًا إلى جنب ويعملان معًا، هناك رابطة مهنية وعاطفية".

وكان الكلب "زيلي" قد قاد مئات العمليات من بينها اعتقال المسلحين والمطلوبين وسط رام الله.