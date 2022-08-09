وزير الأمن الإسرائيلي يهدد زياد النخالة:"لا يوجد شهادة تأمين لكل مكان يذهب اليه"

وزير الأمن الاسرائيلي ان "دفع خطوات مدنية في قطاع غزة مرتبط بإعادة الأسرى والمفقودين الاسرائيليين"

صرح وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس مساء تعليقا على العملية العسكرية الأخيرة في غزة. وقال في مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان " إنني:"أتأمل أن يتواصل الهدوء قدر الإمكان ، إن تم انتهاكه ،اسرائيل ستمارس قوتها قدر الإمكان". وبعث غانتس رسالة تهديد الى رئيس حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وقال :"لكل رؤساء المنظمات الإرهابية من الأفضل لكم أن تكونوا قلقين، زياد النخالة يترأس منظمة إرهابية، وليس لديه شهادة تأمين لأي مكان يذهب اليه ".

وتطرق غانتس الى المخاوف من زيادة قوة حماس وقال :"في كافة المواجهات الأربعة الأخيرة في غزة كانت يد إسرائيل هي العليا، وهذا لن يتغير"، وقال إن دفع خطوات مدنية في قطاع غزة مرتبط بإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. واضاف :"هذه هي العقبة بين تطوير القطاع وبقاءه في الموقع الحالي".

وقال وزير الأمن إن العمل مع رئيس الحكومة يائير لابيد خلال إدارة العملية كان جيدا وقال :"التنسيق بيننا كان جيدا، منح حرية العمل للنظام الأمني. عملت بتنسيق قوي مع الجيش وهو كان مشغولا بأمور تخص رئيس حكومة" وتطرق الى الانتقادات بأن الكابينيت لم يصادق على العملية وقال :"عملنا بصورة منظمة، تم إطلاع واستدعاء اعضاء الكابينيت من اللحظة الاولى التي كان الممكن استدعائهم".