المرصد السوري: مقتل أربعة جراء قصف نفذته مسيّرة تركية شمالي شرق سوريا

المسيرة التركية استهدفت المجموعة في محيط مستشفى في القامشلي الواقعة تحت نفوذ الادارة الذاتية

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل الثلاثاء جراء استهداف مسيَّرة تركية محيط مستشفى في مدينة القامشلي الواقعة تحت نفوذ الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن المسيّرة التركية استهدفت عاملين في حفر الأنفاق تابعين للإدارة الذاتية الكردية في محيط مستشفى في القامشلي، ما أدى الى مقتل أربعة منهم على الأقل.

وذكر المرصد بأن المجموعة ، كانت بصدد حفر أنفاق في منطقة حدودية مع تركيا، في إطار تحصينات تتخذها منذ بدء تلويح أنقرة في أيار/مايو بشنّ عملية عسكرية ضد منطقتين تحت نفوذ القوات الكردية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية الهجوم في بيان قائلة "اليوم، الثّلاثاء، وبحدود السّاعة 13,30، وحينما كانت مجموعة من قوّات الحماية الذّاتيّة على رأس عملها تَمَّ استهدافها من قبل طائرة مُسيَّرة “درون” تابعة للاحتلال التُّركيّ، وأسفرت عن ارتقاء أربعة من مقاتلينا شُهداءَ، وجرح ثلاثة آخرين".