"المنافسة محتدمة" : الليكود يختار اليوم قائمته التي ستخوض انتخابات الكنيست القادمة

قائمة المرشحين مكتظة بأسماء نواب حاليين، حيث يمكن أن يجد قسم منهم نفسه خارج الكنيست بالانتخابات القادمة

انطلقت صباح اليوم الانتخابات التمهيدية اليوم لاختيار قائمة حزب الليكود التي ستخوض انتخابات الكنيست القادمة. القائمة مكتظة جدا مع 27 نائب كنيست حاليين ومرشحين جدد مثل السفير السابق داني دانون، جلعاد شارون نجل رئيس الحكومة السابق ارئيل شارون والاعلامي بوسموت والذين يتنافسون على المكان الـ22. ما يجري حاليا معركة حقيقية يمكن أن يجد خلالها بعض الأعضاء البارزين للحزب أنفسهم خارج الكنيست.

ويشار الى ان المحكمة المركزية في تل أبيب ألغت الليلة ترشيح دودو لنيادو ، والذين أدين سابقا بمهاجمة منازل ومهاجمة امرأة وشرطي وذلك بعد استئناف قدمه رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، وقدم الاستئناف بعد يوم من مصادقة محكمة الليكود على ترشحه.

وخاض نتنياهو معركة حتى اللحظات الأخيرة لإلغاء ترشح لنيادو، والذي لديه سجل إجرامي ويخوض الانتخابات على مقعد تل أبيب، ووجه نتنياهو أمس تهديدا غير مسبوق لنشطاء الحزب والمرشحين وقال:"إن تم اختيار لنيادو المدان بالسطو والاعتداء بالمكان الـ 38، لن يتم تطبيق القانون النرويجي في الليكود خلال الكنيست القادمة، حتى لو عاد الليكود الى الحكم"، وذلك حتى يبقى هذا المرشح خارج الكنيست.

المعركة على القائمة القطرية مشتعلة، خصوصا أن 27 نائبا فعليين مع ثلاثة مرشحين اضافيين بارزين يتنافسون بقوة على 22 مكان هام، في حين أن نتنياهو يريد في القائمة الاعلامي بوعاز بيسموت وايرز تدمور، وبذلك فإن ما بين 5 حتى 8 نواب كنيست يمكن أن يخرجوا من الكنيست.