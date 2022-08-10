حماس تصدر ثم تلغي قيودا جديدة على وسائل الإعلام بعد الصراع الأخير مع إسرائيل

جاءت أوامر للفلسطينيين الذين يعملون مع صحفيين أجانب بعدم إبلاغهم بمقتل فلسطينيين في غزة بصواريخ أطلقتها الجهاد

أفادت تقارير إعلامية، أمس الثلاثاء، أن عناصر من حماس الذين يحكمون قطاع غزة أصدروا قيودا جديدة على وسائل الإعلام بعد الصراع الأخير مع إسرائيل، لكنهم ألغوا هذه القيود في وقت لاحق.

وجاءت أوامر للفلسطينيين الذين يعملون مع صحفيين أجانب بعدم إبلاغهم بمقتل فلسطينيين في غزة بصواريخ أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي خلال الصراع الذي استمر ثلاثة أيام وأسفر عن مقتل 46 شخصًا وإصابة 360 آخرين

وبحسب منظمة الصحافة الأجنبية، فإن الإرشادات الجديدة طالبت من المراسلين والمترجمين الفلسطينيين بإلقاء اللوم على إسرائيل في التصعيد، وعلمت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن "القيود أُلغيت بعد مشاورات مع السلطات في غزة".

وفي هذا السياق، أكد مدير المكتب الإعلامي لحكومة غزة سلام معروف، إلغاء هذة الأوامر قائلاً إنهم يرحبون بـ "دخول جميع الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية إلى غزة وندعوهم للحضور".

وأصدرت وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية، بعد سريان وقف إطلاق النار بوساطة مصرية الإثنين الماضي، قواعد للفلسطينيين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح دخول نيابة عن وسائل الإعلام الأجنبية تطلب منهم تمرير الإرشادات إلى المراسلين الأجانب.

وبما أن حماس تطلب من جميع الصحفيين الذين يدخلون المنطقة أن يكون لديهم راع محلي - والذي غالبًا ما يكون صحفيًا أو مترجمًا فلسطينيًا - فإن القيود الملغاة تتطلب منهم مرافقة الصحفيين الأجانب، كما طُلب منهم "الدفاع عن الرواية الفلسطينية ورفض انحياز الأجانب للرواية الإسرائيلية".

وفقًا للقواعد الملغاة ، كان من المفترض أيضًا إبلاغ حماس "بأي سلوك مشبوه أو أسئلة غير منطقية" وتقديم تقرير كامل عن أنشطة الصحفيين في غزة مع روابط لجميع التقارير المنشورة. كان من الممكن أن يؤدي نشر المعلومات حول الإرشادات نفسها إلى إلغاء الكفالة.

وجاء في بيان الاتحاد "أن مثل هذه الخطوة كانت ستشكل قيودا صارمة وغير مقبولة وغير مبررة على حرية الصحافة، فضلا عن سلامة زملائنا في غزة".