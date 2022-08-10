وتابع أردوغان، “نعلن بكل وضوح أن المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين هو خط أحمر بالنسبة لنا”

أفادت وكالة الاناضول التركية للانباء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى أمس الثلاثاء، برئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد أشتية، في ولاية قونية وسط تركيا.

وجرى اللقاء مغلقا في استاد بلدية ولاية قونية، على هامش الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي، التي قام الرئيس التركي بالإعلان عن افتتاحها رسميا مساء أمس.

وتقام فعاليات النسخة الخامسة من هذه الألعاب خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس/ آب الحالي بمشاركة 54 دولة إسلامية، تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي واللجنة الأولمبية التركية.

ومن جانب آخر، كان الرئيس التركي قد أكد الإثنين الماضي، وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن “المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين هو خط أحمر”.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ 13، المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، “ليس هناك أي ذريعة يمكن قبولها فيما يتعلق بقتل الأطفال الصغار الذين لا يزالون في المهد”، مضيفا “أبدينا موقفا واضحا في وجه الاعتداءات التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية منذ أيام وتستهدف غزة والمدنيين العزل في غزة”.

وتابع أردوغان، “نعلن بكل وضوح أن المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين هو خط أحمر بالنسبة لنا”، مردفا “نحن نستثمر العلاقات التي أعدناها إلى مسارها الطبيعي مع إسرائيل لمصالح بلدنا وفي نفس الوقت من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح أشقائنا الفلسطينيين”.

ومضى قائلاً “نعرب دائما في اتصالاتنا مع المسؤولين الإسرائيليين عن مدى حساسية قضية القدس بالنسبة لنا وعن مدى الأهمية التي توليها تركيا لحل الدولتين وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية للفلسطينيين، على أعلى مستوى”.