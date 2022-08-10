البحرية الإيرانية تصدّ "هجوما" على سفينة في البحر الأحمر

لم يقدم تاج الديني تفاصيل إضافية بشأن السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلفه

تدخلت القوات البحرية للجيش الإيراني ليلة أمس الثلاثاء لصد "هجوم" على سفينة إيرانية في البحر الأحمر، وفق ما أفاد مسؤول عسكري اليوم الأربعاء.

وقال نائب قائد العمليات في البحرية الأميرال مصطفى تاج الديني للتلفزيون الرسمي إن "فريق المواكبة للقوات البحرية تحت قيادة المدّمرة جماران (...) وصل فورا الى المكان ليل أمس بعد تلقيه نداء استغاثة من سفينة إيرانية في البحر الأحمر، وتواجَه مع الزوارق المهاجِمة"، مضيفا "مع الحضور الفاعل لفريق المواكبة والتبادلات القوية (بين الجانبين)، لاذت الزوراق بالفرار".

ولم يقدم تاج الديني تفاصيل إضافية بشأن السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلفه.

وأعلنت البحرية الإيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، إحباط محاولة قرصنة ناقلة نفط في خليج عدن.

وأتى ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلانها التصدي كذلك لمحاولة قرصنة استهدفت ناقلتين أخريين في خليج عدن.

وكما غيرها من الدول التي تعتمد على حركة الملاحة عبر قناة السويس والبحر الأحمر، عززت الجمهورية الإسلامية من حضور قواتها البحرية في المنطقة امتدادا الى خليج عدن على خلفية سلسلة من هجمات القرصنة التي شهدتها بين العامين 2000 و2011.

وتنفذ البحرية الإيرانية دوريات مراقبة منذ العام 2008 في هذه المنطقة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لها أو لدول أخرى.