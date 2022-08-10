شركات الطيران الإسرائيلية تنتظر الموافقة العمانية للتحليق فوق أجوائها برحلاتها نحو الشرق الأدنى

بعد الموافقة السعودية، لا زالت شركات الطيران الاسرائيلية تنتظر موافقة السلطات العمانية

أفاد موقع "واينت" الإخباري أن سلطنة عمان لم تمنح حتى الآن موافقتها لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها ، وهو أمر لم تتوقعه السلطات الإسرائيلية بعد الموافقة السعودية للطائرات الاسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها خلال رحلاتها إلى الشرق الأقصى، حيث كانت التوقعات بأن يكون الأمر سهلا.

ويشار الى إن السعودية سمحت بعد توقيع الاتفاقيات الابراهيمية لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها في اطار ممر جوي خاص الى دولة الامارات والبحرين فقط ، وذلك بعد تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

بالنسبة للشركات الإسرائيلية فإن التحليق فوق الأجواء السعودية يساهم بشكل كبير بتقصير الفترة الزمنية التي يستغرقها عدد كبير من الرحلات الى الشرق الأقصى، مما سيساهم بخفض تكلفتها.

الموافقة العمانية لها أهمية كبيرة وهي ضرورية لأنه بدونها لا توجد امكانية للخروج من الأجواء السعودية نحو المحيط الهندي ومن ثم إلى وجهات مختلفة في الشرق، للخروج من السعودية تجاه الشرق يجب المرور من الأجواء اليمنية أو العمانية، التحليق فوق الأجواء اليمنية غير ممكن بسبب الحرب هناك ، ولا توجد علاقات بين إسرائيل واليمن.

بقي الاحتمال فقط مع عمان والتي يوجد بينها وبين إسرائيل علاقات، لكنها حتى الآن لم تمنح الموافقة للشركات الإسرائيلية المرور في أجوائها، لكن هذا الموضوع يتم التعامل معه من قبل المستوى السياسي وليس على مستوى شركات الطيران مع السلطات في عمان.