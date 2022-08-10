بالرغم من مساعي الاحتواء: الوكالة اليهودية في طريقها إلى الخروج من روسيا

تتجلى تداعيات الوضع الجديد على أرض الواقع بعدم القيام بأي نشاط في روسيا يتعلق بتشجيع الهجرة إلى إسرائيل

من المقرر أن يعلن رؤساء الوكالة اليهودية عن توقف نشاط الوكالة في روسيا، على ما كشفت صحيفة جروزاليم بوست الأربعاء مقلا عن مسؤول كبير مقرب من الوكالة. وتفيد الصحيفة أن كبار المسؤولين اجتمعوا في مقر القيادة التابعة للوكالة في القدس حيث تم التباحث في كيفية نقل النشاط إلى إسرائيل.

وبحال خرج القرار إلى حيز التنفيذ فستطوى صفحة أحد أبرز التنظيمات اليهودية في روسيا ليبقى نشاطها قائما فقط عبر المنصة الإلكترونية. واللافت أن الأزمة بقيت عصية على الاحتواء بالرغم من المساعي التي بذلها الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مؤخرًا ولا سيما مكالمته الهاتفية أمس الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب معريف، سينحصر دور الوكالة بتنشيط فعالياتها في روسيا، عبر الانترنت من إسرائيل أو عبر الهاتف. على ما أكد المتحدث لجيروزالم بوست وأضاف أنه ليست المشكلة بأنه ليس هناك طريقة لتشجيع الهجرة إلى إسرائيل. وأوضح أن الوكالة ستتبنى منهج عمل الصناديق الخيرية في روسيا لتصبح الطريقة التي يمكن بحسبها تمويل النشاطات المحلية أو إرسال موجهين مؤقتين من إسرائيل لمساندة اليهود المقيمين في البلاد.

في الوقت الحالي، يعمل بتكليف من الوكالة نحو 200 موظف في روسيا عادوا جميعهم إلى إسرائيل بعد أن انتهى عقد تشغيلهم. وتتجلى تداعيات الوضع الجديد على أرض الواقع بعدم القيام بأي نشاط في روسيا يتعلق بتشجيع هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل.