حصري لـ i24NEWS: مثلي الجنس فر من قطاع غزة يتحدث عن تجربته مع حكم حركة حماس

يعيش عبدول اليوم في خوف دائم رغم أنه في تركيا خوفا من أن يتعرف عليه شخص ما ويتم إعادته إلى "براثن حماس"

تحدث الشاب "عبدول" (غيير اسمه حفاظا على سلامته)في تصريح لـ i24NEWS عن تجربته في العيش كرجل مثلي الجنس في قطاع غزة، حيث نشأ مثل معظم الأولاد الصغار الذين يعيشون في غزة، في بيت مسلم بحت، يذهب إلى المسجد يوميا، و لأن والده كان عضوا في حركة حماس، كان عليه أن يكون أكثر حذرا لإخفاء حقيقته.

وأوضح عبدول"من الصعب أن أكون مثليًا لأنني لا أشعر بالحرية في غزة" وتابع"هناك الكثير من المثليين في قطاع غزة، وهم في حركة حماس أيضا. إذا كنت مثليًا ، يجب أن تكون مختبئا. الأمر صعب جدًا. كنت خائفا جدا، خائف من التعرض للضرب، من التعرض للخطف والإهانة. كنت خائفا للغاية. كنت أخشى أن تكتشف حماس أنني مثلي ".

سرد عبدول قصته قائلا: "عندما كنت ابلغ من العمر 17 عاما، ضبطتني عناصر من حماس أمارس الجنس مع صديقي، وسجنت لمدة ثلاثة أيام" وقال لـ i24NEWS: "وضعوني في غرفة صغيرة مساحتها مترين على مترين. لم يسمحوا لي بالنوم أو الذهاب إلى الحمام بالداخل. لم يكن هناك طعام، وكان التعذيب يوميا وبطرق مختلفة" وتابع"في بعض الأحيان كانوا يقيدون قدمي ويضربونني بعصا ويستمر ذلك لساعات وبنفس الطريقة"

على مدار خمس سنوات، يقول عبدول إن "كانت عناصر حماس تختطفه من الشوارع وتعذبه ثم تطلق سراحه مرة أخرى، وفي سن 22، سمحت لي حماس بالذهاب للمرة الأخيرة، وأجبروني على أن أقسم على القرآن على أن لا أكون مثلي جنس مرة أخرى".

ويستمر عبدول في رواية قصته "لمدة عامين عشت في الشوارع حتى أتمكن من جمع ما يكفي من المال للهروب إلى مصر ثم أشق طريق إلى تركيا" وعلى الرغم من أن عبدول يعيش الآن على بعد آلاف الأميال من غزة، إلا أنه يعيش اليوم في خوف دائم من أن شخصا ما سيتعرف عليه وسيعاد إلى "براثن حماس".

وأشار عبدول "أتمنى أن أصبح دي جي وأن أعزف الموسيقى في جميع أنحاء العالم" وتابع "أنا أستمتع بحياتي في تركيا، وأنا سعيد. أحاول تعلم اللغة التركية. أعمل في مطعم. أنا فقط أعيش حياة طبيعية. يمكنني أن أفعل ما أريد. هنا لا مزيد من الاختباء".