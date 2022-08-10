وزارة الصحة الإسرائيلية: تطعيم 1400 شخص حتى الآن ضد فيروس جدري القرود

الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمرض الزهري أو الكلاميديا ​​أو السيلان منذ 1يناير يعتبرون أيضًا أولوية لتلقي اللقاج

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء إن 1400 شخص تم تطعيمهم ضد جدري القرود حتى الآن، مشيرة إلى أ،ه حتى الآن"ثبتت إصابة 176 شخصا بجدري القردة في إسرائيل" وقالت إن "الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمرض الزهري أو الكلاميديا ​​أو السيلان منذ 1 يناير من هذا العام يعتبرون أيضًا أولوية عالية لتلقي اللقاح".

وأكانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق بوصول أكثر من 5000 جرعة من اللقاح إلى البلاد الشهر المنصرم، وتقول الوزارة إنه "يجب أن تحصل على كل 10 آلاف جرعة تم طلبها بحلول أوائل سبتمبر/أيلول الوشيك"

ويتم إعطاء الأولوية القصوى للقاح للرجال المولودين بعد عام 1980 والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الذين يتناولون الأدوية الوقائية قبل التعرض لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وفي السياق يعتبر لقاح الجدري الذي أعطته إسرائيل لجميع سكانها حتى عام 1980 يمكن أن يوفر الحماية ضد جدري القرود