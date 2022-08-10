"محكمة غسل الأموال في أبوظبي" تقضي بإدانة متهم أمريكي بارتكاب جرائم غسل الأموال

تعديل الحكم بإلغاء عقوبة الحبس وتغريمه مبلغ 5 ملايين درهم ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الإمارات

أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، المتهم أمريكي الجنسية عاصم عبدالرحمن غفور، في الحكم المعارض فيه عن ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية تهرب ضريبي في دولته، لتعدل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مبلغ 5 ملايين درهم ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الإمارات.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى دولة الإمارات، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.

وباشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات مالية دولية دون إثبات مصدرها.

وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم إلى محكمة غسل الأموال بتهمة غسل الأموال و التي أصدرت حكمها المعارض فيه بحبسه لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة .. وللمتهم الحق في استئناف الحكم الابتدائي الصادر خلال المدة المحددة قانونا.