القضاء الأمريكي يتهم عنصرا بالحرس الثوري بمحاولة اغتيال مستشار ترامب للأمن القومي السابق جون بولتون

حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في العاصمة واشنطن أو (ولاية) ماريلاند

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها وجهت اتهاما لعضو بالحرس الثوري الإيراني "شهرام بورصافي" بالتآمر لقتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وأضافت وزارة العدل أن المواطن الإيراني شهرام بورصافي، المعروف أيضًا باسم مهدي رضائي، "حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في العاصمة واشنطن أو (ولاية) ماريلاند".

وفي السياق غرد جون بولتون على صفحته على تويترك"أود أن أشكر وزارة العدل على بدء الإجراءات الجنائية التي تم فتحها اليو ، ومكتب التحقيقات الفدرالي على حرصه على كشف التهديد الإجرامي الذي يشكله النظام الإيراني على المواطنين الأمريكيين، وكذلك جهاز المخابرات لحمايتهم من مواطنين طهران. مناورا ".