الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود: الإعلان عن تمديد فترة التصويت حتى منتصف الليل بضغط من نتنياهو

انتشرت إشاعات بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع حول سقوط مرشحين من مواقع متقدمة في القائمة إلى القاع

تم الإعلان الأربعاء عن تمديد الانتخابات التمهيدية لليكود حتى الساعة 22:00 ليلاً بعد ضغوط مارسها رئيس الحزب بنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من أن الإقبال سجل بتمام الساعة السادسة مساء نسبة 38٪ الأمر الذي يشبه الانتخابات التمهيدية السابقة فإن نتنياهو ظل يمارس الضغط على الحزب وطالب الأعضاء بتمديد فترة التصويت حتى منتصف الليل لضمان زيادة قوة المجموعات المنظمة في الليكود، بحسب واينت.

وتم في الساعات القليلة الماضية، إرسال عشرات الرسائل النصية القصيرة والرسائل المسجلة ومقاطع الفيديو إلى أعضاء الحزب المسجلين ويرقى عددهم إلى 140 ألفا، بعد أن صوّت عدد قليل جدًا منهم، وفق نتنياهو، لصالح المواقع الخمسة التي طلبها. ويرى البعض في الليكود أنه من الممكن أن يكون نتنياهو يتبع استراتيجية الضغط على المسؤولين عن قصد من أجل زيادة إقبال الناخبين.

وكان نتنياهو قد عمل بكثافة خلال الأيام القليلة الماضية على إرسال رسائل آلية إلى أعضاء الحزب قال من خلالها "اختر بشكل صحيح". ويسعى نتنياهو إلى تأليف قائمة تمثيلية رسمية وسط تعليقه آمالا على جذب عضوين من معسكر المركز – يمين بحيث يتمكن من الوصول إلى 61 تفويضًا ضروريًا لتشكيل ائتلاف حكومي.

وانتشرت إشاعات بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع حول سقوط مرشحين من مواقع متقدمة في القائمة إلى القاع غير ان النتائج النهائية ستظهر غدًا حتى يتم الانتهاء من عدّ الأصوات التي تتم بصورة يدوية.

انطلقت صباح اليوم الأربعاء الانتخابات التمهيدية اليوم لاختيار قائمة حزب الليكود التي ستخوض انتخابات الكنيست القادمة. المعركة على القائمة القطرية مشتعلة، خصوصا أن 27 نائبا فعليين مع ثلاثة مرشحين اضافيين بارزين يتنافسون بقوة على 22 مكان هام، في حين أن نتنياهو يريد في القائمة الاعلامي بوعاز بيسموت وايرز تدمور، وبذلك فإن ما بين 5 حتى 8 نواب كنيست يمكن أن يخرجوا من الكنيست.