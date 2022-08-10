انتعاش السياحة في سوريا بالرغم من الحرب الأهلية المستمرة

يضم الفندق 150 غرفة وخمسة مطاعم وقاعتين لحفلات الزفاف. تعتمد في الغالب على ضيوف من سوريا نفسها

قد لا تكون سوريا وجهة تتبادر إلى الذهن عند التفكير في العطلة القادمة إلى خارج البلاد، ومع ذلك فإنها تتوقع زيادة في السياحة ما دفع رجال الأعمال وأصحاب المصالح إلى الاستعداد لاستقبال الزوار.

فندق "ارمان" من فئة الخمس نجوم فتح أبوابه وسط مدينة حلب التي مزقتها الحرب.

قبل أن تستعيد قوات الحكومة السورية سيطرتها على المدينة عام 2016، كان الفندق واقعًا على خط المواجهة مباشرة. الآن، ينتظر مديره أوقاتًا أفضل ويأمل أيضًا في توفير فرص عمل.

وقال منيب كرزون مدير فندق أرمان "نقدم 500 فرصة عمل خاصة للشباب. كما نوفر فرص عمل لجرحى الحرب. في الواقع، تدرب الشباب هنا على مدى الأشهر الستة الماضية حتى الافتتاح".

يضم الفندق 150 غرفة وخمسة مطاعم وقاعتين لحفلات الزفاف. تعتمد في الغالب على ضيوف من سوريا نفسها حيث يتردد الأجانب في السفر إلى البلد الذي لم تنته فيه الحرب الأهلية. لكن بشكل عام ، الأرقام آخذة في الارتفاع.

أوضح وزير السياحة السوري محمد رامي مارتيني "لدينا 750 ألف زائر في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 570 ألف زائر لعام 2021 بأكمله. نتوقع أعدادًا أكبر قد تصل إلى مليون زائر خلال النصف الثاني من العام. وبهذه الطريقة سنكون قريبين من أرقام مارتيني "2018 و 2019".

في ذروة عام 2010، جذبت سوريا 10 ملايين سائح، كثير منهم من الغربيين. مع اندلاع الحرب في عام 2011، التي قتلت حتى الآن 350 ألف شخص على الأقل، توقفت السياحة.

في الوقت الحالي ، يأتي معظم الزوار الأجانب إلى سوريا من دول لها علاقات جيدة مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، مثل العراق ولبنان وإيران. تقع المواقع الدينية المهمة للمسلمين الشيعة في سوريا. ومع ذلك، فإن المغتربين يشكلون أكبر عدد من الزوار.

لا تزال سوريا تكافح في ظل الحرب الدائرة والخسائر التي تلحق بشعبها. إن تعزيز السياحة في البلاد يمثل تحديًا كبيرًا ولكن بعض مالكي الفنادق على استعداد لخوض غمار التحدي.