مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط: أرسلت فريقًا لزيارة بسام السعدي في سجن عوفر

وأضاف: "أؤكد مرة أخرى أن وقف إطلاق النار هش للغاية وأدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام".

كتب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور فانسلاند، على حسابه على تويتر: "اليوم أرسلت فريقًا لزيارة بسام السعدي في سجن عوفر، لمتابعة التزامات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام في غزة"، وفق النشر في واينت.

وأضاف المسؤول الأممي: "أؤكد مرة أخرى أن وقف إطلاق النار هش للغاية وأدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام".

يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت القيادي الكبير في الجهاد الإسلامي في مخيم جنين في الأول من آب/أغسطس، نفذ العملية عناصر من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود ومقاتلين من كتيبة جولاني، ووقع خلال العملية تبادل إطلاق نار بين مسلحين فلسطينين أطلقوا النار بالقرب من المبنى الذي كان يتحصن به السعدي، وجراء ذلك قتل فلسطيني خلال تبادل إطلاق نار.

واعتقل السعدي (61 عاما) بالماضي من قبل قوات الأمن الإسرائيلي وقضى بالسجون الإسرائيلية 15 عاما، وهو من الـ400 فلسطيني الذين تم ابعادهم الى مرج الزهور بجنوب لبنان عام 1992، وفي تشرين أول/اكتوبر 2003 داهمت قوات خاصة المنزل الذي اختبأ فيه وتم اعتقاله، بعد عمليه مطاردة طويلة أجريت منذ بداية الانتفاضة الثانية، وعندما وصل الجنود لاعتقاله حاول الفرار والاختباء تحت سيارة، لكن تم ضبطه واعتقاله ومكث بالسجن 7 سنوات. وتعتقد اسرائيل ان السعدي كان متورطا بالماضي بارسال العديد من الانتحاريين من منطقة جنين.

ثم اندلعت عملية الفجر الصادق العسكرية بعد تهديد الجهاد الإسلامي في غزة بالانتقام على اعتقال قيادات في تنظيمه على رأسهم السعدي.