English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

سوريا تعلن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" في جنوب البلاد

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
الشاحنات تنتظر الخروج من سوريا من معبر نصيب / جابر الحدودي مع الأردن يوم إعادة فتحه ، في 29 سبتمبر 2021 ، بعد شهرين من الإغلاق بسبب القتال في جنوب سوريا.
Louai Beshara / AFPالشاحنات تنتظر الخروج من سوريا من معبر نصيب / جابر الحدودي مع الأردن يوم إعادة فتحه ، في 29 سبتمبر 2021 ، بعد شهرين من الإغلاق بسبب القتال في جنوب سوريا.

مقتل القيادي في تنظيم"داعش" أبو سالم العراقي" في ريف درعا الغربي "بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات

أعلن المصدر السوري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، عن تنفيذ "الجهات الأمنية المختصة عملية أمنية نوعية" أدت الى "مقتل القيادي في تنظيم"داعش" أبو سالم العراقي" في ريف درعا الغربي "بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف".

Video poster

ونقلت "سانا" عن مصدر ميداني، قوله إن "وحدة من الجيش السوري نفذت عملية نوعية تصدت من خلالها لمجموعة إرهابية من 25 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة حاولت التسلل من منطقة النيرب باتجاه قرية جوباس في ريف إدلب الشرقي، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين وقوات الجيش السوري العاملة في المنطقة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد مقتل العراقي بعد محاصرته من قبل القوات الحكومية ومسلحين محليين.

 وقال إنّه كان يتوارى عن الأنظار في المنطقة منذ عام 2018، وشارك في الاغتيالات والفوضى التي تشهدها منطقة الجنوب السوري بين الحين والآخر.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق