سوريا تعلن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" في جنوب البلاد

مقتل القيادي في تنظيم"داعش" أبو سالم العراقي" في ريف درعا الغربي "بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات

أعلن المصدر السوري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، عن تنفيذ "الجهات الأمنية المختصة عملية أمنية نوعية" أدت الى "مقتل القيادي في تنظيم"داعش" أبو سالم العراقي" في ريف درعا الغربي "بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف".

ونقلت "سانا" عن مصدر ميداني، قوله إن "وحدة من الجيش السوري نفذت عملية نوعية تصدت من خلالها لمجموعة إرهابية من 25 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة حاولت التسلل من منطقة النيرب باتجاه قرية جوباس في ريف إدلب الشرقي، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين وقوات الجيش السوري العاملة في المنطقة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد مقتل العراقي بعد محاصرته من قبل القوات الحكومية ومسلحين محليين.

وقال إنّه كان يتوارى عن الأنظار في المنطقة منذ عام 2018، وشارك في الاغتيالات والفوضى التي تشهدها منطقة الجنوب السوري بين الحين والآخر.