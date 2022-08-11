الانتخابات التمهيدية في الليكود: تم عد 30% من الأصوات والعشرة الأوائل جاؤوا وفق التشكيلة التي طلبها نتنياهو

الصورة مرشحة للتغيير من النقيض إلى النقيض مع عد الأصوات لا سيما أنه لم يبدأ بعد عد الأصوات في الصناديق المهمة

انتهت الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود ليلة أمس الأربعاء بتمام الساعة العاشرة والنصف بعد أن خضعت للتمديد بناء على طلب رئيس الحركة بنيامين نتنياهو. النتائج حتى اللحظة: بعد ياريف لافين في المركز الأول يأتي تاليا ايلي كوهين فيما هبط يولي ادلشتاين الذي تحدى نتنياهو بالترشح لرئاسة الليكود إلى المكان السادس عشر بعد أن احتل سابقا الموقع الثاني. وبلغت نسبة التصويت 58%.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية عند الانتهاء من عد الأصوات، لكن الصورة الحالية تكشف عن أن المواقع التي حجزها نتنياهو قد تحققت له. ويأمل رئيس المعارضة أن ينجح بتشكيل قائمة رسمية قدر الإمكان استعدادا لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الوشيك، تمكنه من تحويل مقعدين إليه من كتلة المركز-يمين بحيث يحصل بالمجمل على 61 مقعدًا لتركيب التحالف الذي يبغيه بعيداً عن أصوات القائمة الموحدة.

يظهر العد حتى اللحظة أنه تم إقرار المواقع الخمسة التي حجزها نتنياهو في المواقع 14، 16، 28، 37، 43. ويتصدر المواقع العشرة الأوائل حتى اللحظة ياريف لافين و ايلي كوهين، ودودي امسالم، وأمير اوحانا، ونير بركات، ويوآف كيش، وميري ريجف، وميكي زوهار، ويسرائيل كاتس. ويفيد موقع واينت أن الصورة مرشحة للتغيير من النقيض إلى النقيض مع عد الأصوات لا سيما أنه لم يبدأ بعد عد الأصوات في الصناديق المهمة بشكل خاص بالقدس وتل أبيب.