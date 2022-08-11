إسرائيل/ الدولة في ردها على المحكمة العليا: "سيتم في نهاية المطاف إخلاء بؤرة حومش في الضفة الغربية" دون تحديد موعد

تم إخلاء حومش خلال فك الارتباط في عام 2005، في أعقاب تشريع قانون فك الارتباط الذي يحظر دخول الإسرائيليين

أبلغ ممثلو الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء المحكمة العليا في البلاد أنه سيتم في نهاية المطاف إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في شمال الضفة الغربية، لكن لم يتم تحديد موعد.

وأبلغت الدولة التي تمثل الجيش الاسرائيلي ووزير الأمن بيني غانتس المحكمة بأنه "يجب إخلاء المكان".

جاء الرد على التماس قدمته منظمة ييش دين غير الحكومية عام 2019 ضد مدرسة دينية ( يشيفا-مؤسسة تعليمية يهودية) استقرت في بؤرة حومش منذ أكثر من 15 عامًا.

تم إخلاء حومش خلال فك الارتباط في عام 2005، في أعقاب تشريع قانون فك الارتباط الذي يحظر دخول الإسرائيليين إلى الموقع. لكن على أرض الواقع، لم يحل القانون دون دخول الإسرائيليين الموقع وإقامة منشأة تعليمية في المنطقة.

يرغب المستوطنون ونشطاء اليمين في إعادة بناء الحياة الاجتماعية لسكان حومش فيها، خاصة بعد مقتل طالب المدرسة الدينية يهودا ديمينتمان، الذي قُتل في هجوم مسلح نفذه فلسطينيون وهو في طريقه الى حومش في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقالت منظمة "يش دين" الحقوقية إن "الدولة تواصل التباطؤ وترفض تنفيذ واجبها القانوني والأخلاقي والمتمثل في إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت بشكل غير قانوني على أراض خاصة بقرية برقة".

"يجب أن ينتهي طرد الفلسطينيين وسرقة أراضيهم. كل يوم يمر يزيد من الظلم ويكافئ المخالفين للقانون. وزير الأمن ورئيس الوزراء، يثبتان على غرار من سبقهما في هذه المواقع، أن سيادة القانون ستحتل دائمًا المرتبة الثانية في وجه المصالح السياسية واسترضاء المستوطنين".

"يجب على المحكمة العليا أن تلزمهما بالانضباط من خلال حكم قضائي واضح يعبر عن استيائها من هذا السلوك، الذي يعد انتهاكًا تامًا للقانون وانتهاكًا لحقوق الفلسطينيين".