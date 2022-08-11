إسرائيل: تراجع أعداد المتزوجين في عام 2020 مقارنة بالعام السابق

أقبل عدد أقل من الإسرائيليين على الزواج في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء الأربعاء

أقبل عدد أقل من الإسرائيليين على الزواج في سن مبكرة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء يوم الأربعاء عشية التاسع عشر من آب، يوم الحب اليهودي.

أظهر الاستطلاع أن 39984 زوجًا إسرائيليًا تزوجوا من خلال مؤسسات دينية في إسرائيل في عام 2020 ، بانخفاض بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2019. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى القيود الصحية المفروضة خلال الوباء.

حوالي 68 بالمائة من المتزوجين حديثًا كانوا من اليهود، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالعام السابق. عدد الأزواج المتزوجين من المسلمين في 2020 بلغ 11477، بانخفاض 11 بالمئة عن العام السابق. أضف إلى 895 زوجا من الدروز (بانخفاض 8٪ عن عام 2019) و 582 عقد زواج بين المسيحيين (بانخفاض 28٪).

بشكل عام، انخفض عدد المواطنين المتزوجين مقارنة بالإسرائيليين غير المتزوجين بنسبة 19 بالمائة في عام 2020 مقارنة بالعام السابق. في الوقت نفسه، زادت نسبة الشباب اليهود الذين يعيشون كزوجين دون زواج في السنوات الأخيرة، وفقًا للاستطلاع.

كما ارتفع عدد الرجال اليهود غير المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 49 عامًا من 3 في المائة في عام 1970 إلى 13 في المائة في عام 2020. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الرجال اليهود غير المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا من 28 في المائة في عام 1970 إلى 65 في المائة في عام 2020.