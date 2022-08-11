السلطات الإسرائيلية تزيل بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية

انتقد النائب اليميني المتشدد بن غفير من حزب الصهيونية الدينية الحكومة ووصف الإجراء على أنه "تطبيق انتقائي"

قامت قوات الأمن الإسرائيلية بتفكيك بؤرة رمات ميغرون الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، ليلة الأربعاء وأجلت النشطاء المقيمين هناك.

وقالت الإدارة المدنية، التي تشرف على إدارة الضفة الغربية، إن القوات الأمنية أزالت المبنى غير القانوني الذي أقيم في الموقع "وفق السلطات الممنوحة والإجراءات، فضلاً عن الاعتبارات العملياتية".

أقامت في تلك البؤرة ثلاث عائلات وعدد من الشبان. وقال نشطاء في المستوطنات على مواقع التواصل الاجتماعي إن منازل العائلات دمرت، فضلا عن مبان أخرى في الموقع. وبحسب النبأ، صادرت الشرطة هواتف خلوية لبعض النشطاء خلال العملية.

وانتقد النائب اليميني المتشدد ايتمار بن غفير من حزب الصهيونية الدينية الحكومة ووصف الإجراء على أنه "تطبيق انتقائي".

وقال بن غفير في بيان إن "الحكومة اليسارية المتطرفة بزعامة [وزير الأمن بيني] غانتس و [رئيس الوزراء يائير] لابيد و [وزير الداخلية أييليت] شاكيد تواصل التصرف بطريقة عنصرية وتمييزية تجاه المستوطنات اليهودية". إن الإخلاء "يثبت مدى انقطاع الحكومة عن الاتصال بالواقع ومدى تدميرها للبلاد من الداخل".

البؤرة الاستيطانية الصغيرة في رمات ميغرون، شمال شرق القدس، كانت تقع على بعد مئات الأمتار من بؤرة استيطانية سابقة غير قانونية تحمل الاسم نفسه، والتي تم إخلاؤها في عام 2011. في ذلك الوقت، كانت أكبر بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وقد أوت أكثر من 300 شخص.

بينما يعتبر المجتمع الدولي جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، تميز إسرائيل بين البناء القانوني، المرخص به من وزارة الأمن على الأراضي المملوكة للدولة، والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي يتم بناؤها دون التصاريح اللازمة، وغالبًا ما تكون على أراض فلسطينية خاصة.