إسرائيل تمدّد لستة أيام اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي

بحسب الشاباك، فإن بسام السعدي يقف وراء تعزيز حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وجنين

مددت محكمة عوفر العسكرية في إسرائيل اعتقال قائد حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، بسام السعدي، لمدة ستة أيام للاشتباه في قيامه بأنشطة عدائية. واعتقل السعدي الذي قضى سبع محكوميات في السجن الإسرائيلي، قبل أسبوع ونصف خلال عملية عسكرية إسرائيلية في جنين استهدفت اعتقال مطلوبين في إطار عملية "كاسر الأمواج".

بحسب الشاباك، فإن بسام السعدي يقف وراء تعزيز حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وجنين.

وفي أعقاب إطلاق حركة الجهاد الإسلامي تهديدات بالانتقام على اعتقال السعدي، قامت إسرائيل بإغلاق محاور المدن القريبة من قطاع غزة لتقليص الضرر، ولم تلبث أن شنت إسرائيل يوم الجمعة الماضي ضربة استباقية على غزة، قائلة إن لديها مؤشرات "ملموسة" على هجوم "وشيك" فيما أصبح يعرف بعملية "مطلع الفجر" أو الفجر الصادق وفق التسمية التي اعتمدها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية.

بعد ما يقرب من ثلاثة أيام من القتال، تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، وورد في حينه أنه شمل إطلاق سراح السعدي ومعتقل فلسطيني آخر، خليل عواودة، وفقًا لمتحدث باسم الجهاد الإسلامي.

وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي، عومر بارليف، بعد فترة وجيزة، إن الدولة اليهودية ليس لديها نية لإطلاق سراح السجناء في وقت مبكر. وأشار وزير الأمن بيني غانتس إلى أنه "ليس على دراية بوعد إطلاق سراح الإرهابيين".