لبنان:مسلح يحتجز رهائن داخل مصرف في بيروت مطالبا باسترجاع وديعته، والجيش يطوّق المكان

حاول الحصول على جزء من وديعته بهدف معالجة والده الذي يحتاج إلى جراحة، لكن المصرف رفض إعطاءه المبلغ

ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية، أن شابا مسلحا احتجز، اليوم الخميس، عدداً من الموظفين والمواطنين رهائن المدنيين داخل مصرف "فيديريل بنك" في شارع الحمرا، وسط بيروت، بقوة السلاح وطالب باسترجاع وديعته المالية التي تقدر بمئات آلاف الدولارات، في ما نفذ الجيش والقوى الأمنية انتشارًا أمنياً أمام المصرف.

وبحسب الإعلام المحلي، فقد أطلق حسين الرصاص داخل المصرف مرتين على الأقل، ما أثار الرعب في صفوف المحتجزين.

وأوضحت قناة "الجديد" (غير حكومية)، أن حسين يطالب (42 عاما) باسترداد وديعته المالية التي تساوي 210 آلاف دولار، ووديعة شقيقه التي تساوي 500 ألف دولار، المحتجزتان في البنك منذ بداية الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

ونقلت القناة، معلومات تفيد بأن حسين حاول الحصول على جزء من وديعته بهدف معالجة والده الذي يحتاج إلى جراحة، لكن المصرف رفض إعطاءه المبلغ المطلوب لذلك، الأمر الذي أدى إلى غضبه ولجوئه إلى السلاح.

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة.

ومنذ عام 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.