إسرائيل: النتائج النهائية للانتخابات الداخلية لحزب الليكود: فوز الموالين لنتنياهو واستبعاد المنافسين

استبعاد عدد من قيادات الليكود وأعضاء كنيست قياديين عن الأماكن الأولى في القائمة أو إخراجهم منها

اشارت النتائج النهائية للانتخابات الداخلية لقائمة مرشحي حزب الليكود لانتخابات الكنيست القادمة، اليوم الخميس، إلى أن رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، تمكن من استبعاد عدد من القيادات وأعضاء كنيست عن الأماكن الأولى في القائمة أو إخراجهم منها.

اهم الأسماء التي تم استبعادها هم نير بركات، يسرائيل كاتس، يولي إدلشتاين الذين تحدثوا في السابق على أنهم قد يخلفون نتانيهو في قيادة الليكود او سينافسوه، لكن يبدو أن هذا الحديث أضر بهم بالفعل في الانتخابات الداخلية، وعندما تم فرز الأصوات كان من الواضح أنه تم ابعادهم إلى اسفل القائمة.

الأكثر تضرراً كان يولي إدلشتاين، رئيس الكنيست السابق الذي أنهى الانتخابات التمهيدية الأخيرة في المركز الأول والذي أعلن أنه سيخوض المنافسة ضد بنيامين نتنياهو، وندم على ذلك، وهبط الآن إلى المراكز العشرة الثانية.

كما تم اقصاء يسرائيل كاتس أيضًا وحصل على المركز الثامن عشر في هذه الانتخابات التمهيدية. اما نير بركات على الرغم من نشاطه الميداني وجهوده العديدة لم يتمكن من الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى.

وتبين بعد فرز الأصوات أن عضو الكنيست ياريف ليفين، أحد أكثر المقربين من نتنياهو، فاز بالمرتبة الأولى، أي أنه سيكون المرشح الثاني، بعد نتنياهو، في قائمة المرشحين.