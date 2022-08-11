الحكومة العراقية توافق على تمديد تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالوقود لمدة عام آخر

ميقاتي: العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخيا، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الاخوة"

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة العراقية وافقت في اجتماعها، اليوم الخميس، على مواصلة تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالوقود لعام آخر بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الان.

وأكد الرئيس ميقاتي" ان العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخيا، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الاخوة".

وكانت الأردن قد أعلن في بيان منتصف شهر يناير/كانون الاثني المنصرم أن "اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سوريا، ستوقعها الدول الثلاث قريبا"، و قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، إن "الاتفاقية تنص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، و250 ميغاواط في باقي الأوقات".

ولفت الوزير الأردني إلى أهمية الاتفاقية لكل من لبنان والأردن، حيث "تساعد اللبنانيين على سد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، (وفي نفس الوقت) تعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني حيث سيتم تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة".