وزير الدفاع القبرصي يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل

وزير الأمن غانتس: "إسرائيل وقبرص لديهما علاقة خاصة، تقوم على قيم مشتركة ورؤية مشتركة لشرق المتوسط"

استضاف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم (الخميس)، وزير الدفاع القبرصي شارلامبوس بيتريدس في مبنى الكيرياه في مدينة بتل أبيب. وعقد وزير الأمن غانتس ووزير الدفاع بيتريدس سلسلة اجتماعات حول التعاون الأمني ​​بين البلدين. بحسب ما نشر موقع وزارة الأمن الإسرائيلية.

وقال غانتس: ان "إسرائيل وقبرص لديهما علاقة خاصة، تقوم على قيم مشتركة ورؤية مشتركة لمنطقة شرق البحر المتوسط. وهذا هو سبب ازدهار التعاون الأمني ​​بين البلدين، سواء في نقل المعرفة، أو في المشتريات أو في التعاون العسكري.

"تشارك إسرائيل وقبرص أيضًا إطار العمل الثلاثي مع اليونان، مما يوسع القدرة على إرساء الأمن في المنطقة". وشكر غانتس نظيره القبرصي على زيارته البلاد، وعلى استضافة مناورة للجيش الإسرائيلي، وعلى الشراكة بين البلدين.