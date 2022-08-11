المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقيات بشأن مكافحة الجريمة والإرهاب وتبادل المعلومات والتكنولوجيا

تبادل المعلومات والتكنولوجيا فيما يتعلق بالحرب ضد الجريمة والإرهاب، وكذلك ترحيل المخالفين للقانون.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهاز الشرطة الإسرائيلي ونظيره المغربي وقعا اتفاقيات بشأن مكافحة الجريمة والإرهاب، بما في ذلك تبادل المعلومات والتكنولوجيا وكذلك ترحيل المخالفين للقانون.

وبحسب موقع "وابنت"الإخباري الإسرائيلي فإن شبتاي قام بزيارة إلى المغرب بداية الشهر الجاري استمرت خمسة أيام، توصل إلى عدة تفاهمات مع المسؤولين المغاربة، بما في ذلك تبادل المعلومات والتكنولوجيا فيما يتعلق بالحرب ضد الجريمة والإرهاب، وكذلك ترحيل المخالفين للقانون.

والتقى كوبي شبتاي خلال زيارته للمغرب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي عبد اللطيف حموشي، وعدد من كبار مسؤولي الشرطة والأمن. كما قام بزيارة الجالية اليهودية في مدينة مراكش، حيث صلى في كنيس المدينة التاريخي.

والتقى شبتاي خلال زيارته برئيس المخابرات المغربية، عبد اللطيف حموش ، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الشرطة والأمن. كما زار الجالية اليهودية في مدينة مراكش، في الكنيس الرئيسي بالمدينة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان رسمي الخميس المنصرم، إن زيارة شبتاي تهدف إلى "تبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات الأمن، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب، ومختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية". "