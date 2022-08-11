رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية يعرضون على الحكومة الموافقة على الخطة الوطنية لتعزيز الحصانة المدنية

رئيس الوزراء الاسرائيلي لابيد: كما وعدنا سكان الجنوب خلال العملية، سنكون معكم غدا ايضا"

سيقدم رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير المالية أفيغدور ليبرمان خطة لموافقة الحكومة عليها، وهي خطة وطنية لتعزيز الحصانة المدنية، والتي ستعمل على استقرار نشاط مراكز الحصانة ولخلق اليقين والانتظام في النشاط.

وثبت أن نشاط مراكز الحصانة مهم للمواطنين وله أهمية كبيرة لازدهار وانتعاش منطقة غلاف قطاع غزة والجنوب، لذلك تقرر أنه من الضروري إنشاء ذلك.

الغرض من القرار هو توفير استجابة نفسية - اجتماعية للسكان، بغرض تعزيز التأهب للطوارئ للسلطات المحلية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.

وكجزء من القرار، تم تحديد أن ميزانية جميع مراكز الحصانة ستكون مركزة في وزارة الصحة حتى عام 2023 كخطوة أولى، مع دراسة إمكانية إدخال الميزانية لجميع مراكز الحصانة كميزانية اساسية في الموازنة العامة للوزارة تمهيدًا لاعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويشارك في القرار وبناء الخطة أيضا وزير الأمن بيني غانتس ووزير الصحة نيتسان هوروفيتش ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف.

وقال رئيس الحكومة لابيد عن الخطة: "كما وعدنا سكان الجنوب خلال العملية لن تختفي هذه الحكومة بالنسبة لسكان غلاف قطاع غزة عندما ينتهي القتال ونحن معكم في اليوم التالي ايضا".