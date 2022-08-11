مواطنة إسرائيلية - إيرانية اتُهمت بضلوعها في قضية التجسس الإيراني، ابتلعت حبوبًا بهدف الانتحار.

حاولت مواطنة إيرانية-إسرائيلية متهمة بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، إنهاء حياتها اليوم (الخميس) في منزلها في مدينة حولون بعد أن ابتلعت حبوبًا، ونقلتها الفرق الطبية إلى المستشفى في حالة حرجة.

وبحسب لائحة الاتهام المرفوعة ضدها وضد شريكها، الجاسوس الإيراني "رامبود" الذي تواصل معها عبر فيسبوك، ثم قدم نفسه على أنه عازب مسلم ثري من طهران، مهتم بالديانة اليهودية ومهتم بالهجرة إلى إسرائيل. طوال علاقتهما، فرض رامبود مهام على المتهمة وطلب منها معلومات.

وعلى الرغم من علم المتهمة أن رامبود كان يتصرف نيابة عن السلطات الإيرانية وأجهزة استخباراتها، فقد أرسلت إليه معلوماتًا وصورًا ومقاطع فيديو بناءً على طلباته. وبالمقابل، تلقت معلومات منه حول ما يحدث في إيران، بهدف بثه للجمهور عبر القنوات الإعلامية التي تبثها هي وزوجها.