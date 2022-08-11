إسرائيل: مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل وعدة إصابات جراء انحراف حافلة عن مسارها في القدس

لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم وإصابات عديدة، بعد أن فقدت حافلة السيطرة واصطدمت بمتجر

لقى ما لا يقل عن ثلاثة اشخاص مصرعهم وإصابات عديدة، ليلة الخميس بعد أن فقدت حافلة السيطرة واصطدمت بمتجر في شارع شمغار في القدس، توفيت على الفور امرأة تبلغ من العمر 30 عاما وفتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وقال المسعفون في نجمة داود الحمراء ناثانيال ليفشيتز وبار عيزر:"هذا حادث مروع، تحت مؤخرة الحافلة رأينا امرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا وطفل صغير يبلغ من العمر حوالي 3 سنوات فاقدًا للوعي ، مع إصابات خطيرة ، أجرينا فحوصات طبية، ولم تظهر عليهم أي علامات للحياة" وتابعا:"امرأة شابة تبلغ من العمر 21 عامًا أصبحت واعية تمامًا، وعانت من كدمات شديدة في أطرافه ، وقدمنا ​​لها العلاج الطبي المنقذ للحياة وتم إجلاؤها على وجه السرعة إلى مستشفى شعاري تسيديك حيث أنها في حالة خطرة وغير مستقرة، بالإضافة إلى ذلك قمنا بإجلاء جريحين، طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في حالة متوسطة مع كدمات في الرأس والبطن والأطراف وسيدة تبلغ من العمر حوالي 47 عامًا في حالة خفيفة. حالة مع كدمات الأطراف ".

وفقا لما ذكرته نجمة داود الحمراء لخدمات الطوارئ.وأظهرت صورة من مكان الحادث القمامة متناثرة على الرصيف والشارع وحافلة يبدو أنها متوقفة على الرصيف وسط عشرات المتفرجين.

ووصلت نجمة داود الحمراء لمكان و قوات الأمن والخدمات الطبية إلى مكان الحادث لنقل الجرحى إلى اقرب مستشفى والبحث عن تجليات الحادث,بحسب التقارير الأولية "سائق الحافلة عربي من مدينة ام الفحم".

وكان أحد المشاة في حالة حرجة وآخر اصيب بغصابات بليغة وأربعة محاصرون في الحادث الذي وقع في شارع شمغار.