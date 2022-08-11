الوسيط الأمريكي أبلغ لبنان رفض إسرائيل العرض اللبناني المقدم حول قضية ترسيم الحدود البحرية

رفض نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الخميس ما تناقلته وسائل الإعلام اللبنانية بشأن المحادثات

أفادت صحيفة "النشرة" اللبنانية اليوم الخميس أن إسرائيل رفضت الاقتراح اللبناني في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، رفض نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الخميس ما تناقلته وسائل الإعلام اللبنانية بشأن المحادثات، قائلا إنها "تتعارض مع الموقف الرسمي الذي ينقله لبنان في هذا الشأن".

وأعرب مسؤولون إسرائيليون كبار في المؤسسة الأمنية الاسبوع الماضي خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني عن تقديراتهم بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية، فستزداد فرص اندلاع تصعيد أمني على الحدود الشمالية للبلاد وقد ينزلق الأمر إلى عدة أيام من القتال، بحسب النشر في واللا الاسرائيلي.