الهجوم على أولمبياد ميونيخ 1972: عائلات الضحايا ستقاطع إحياء الذكرى والرئيس الإسرائيلي لن يحضر

يطالبون السلطات الألمانية بـ "الاعتذار العلني" عن "كل أخطائهم" و "أكاذيبهم" في هذه القضية "، لفتح كل" أرشيفهم

قالت السلطات الألمانية، الخميس ، إن أهالي ضحايا تفجير أولمبياد ميونيخ سيقاطعون إحياء الذكرى الخمسين للمأساة في ألماني ، معتبرين أن عرض التعويض المقدم من السلطات الألمانية غير كاف، في ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتسوغ لن يشارك في إحياء الذكرى.

في رسالة أُرسلت إلى رئيس المنطقة البافارية ماركوس سودر ، أشارت عائلات الإسرائيليين الأحد عشر الذين قُتلوا خلال ألعاب ميونيخ عام 1972 إلى أنهم "يرفضون الدعوة للذهاب" إلى احتفالات يوم 5 سبتمبر/أيلول الوشيك.

ويطالبون السلطات الألمانية بـ "الاعتذار العلني" عن "كل أخطائهم" و "أكاذيبهم" في هذه القضية "، لفتح كل" أرشيفهم بالإضافة إلى "تعويض عادل".وقالت السيدة سبيتزر: "قالوا لنا إنه يتعين عليهم احترام ما يتلقاه ضحايا الإرهاب الألمان (...) ولكن في حالتنا هذه ليست مسألة محلية لا تكون الحكومة الألمانية مذنبة فيها".

وقالت المتحدثة باسم عائلات الضحايا انكي سبيتزر ان "السلطات الالمانية أعطت الضوء الاخضر للطلبين الاولين لكنها ما زالت ترفض منح تعويضات للعائلات وفق المعايير الدولية".وبحسب قولها ، تقاسمت العائلات ما يعادل ثلاثة ملايين يورو كـ "لفتة إنسانية".وأضاف سبيتزر: "قبول المسؤولية ليس مجرد كلام ، بل له ثمن أيضًا. كنا سنذهب إلى الحفل إذا فتحوا قلوبهم وقالوا (...) إننا نعتذر وسنقوم بتعويضك عن 50 عامًا من 'الإساءة' '. ، واصفا العرض الألماني بأنه "إهانة".

وكانت برلين ستعرض 10 ملايين يورو ، بما في ذلك 4.5 مليون تم دفعها بالفعل في عامي 1972 و 2002 ، ليصبح المجموع الجديد حوالي 5.4 مليون يورو للأعضاء الـ 23 المباشرين للضحايا.

في 5 سبتمبر 1972 ، اقتحم ثمانية أعضاء من منظمة "أيلول الأسود" الإرهابية الفلسطينية شقة للوفد الإسرائيلي في القرية الأولمبية ، مما أسفر عن مقتل رياضيين إسرائيليين واحتجاز تسعة آخرين من أعضاء الوفد كرهائن ، على أمل تبادلهم. مقابل 232 أسيرًا فلسطينيًا.

انتهى تدخل أجهزة الأمن الألمانية في قاعدة فورستنفيلدبروك العسكرية ، على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا من ميونيخ ، بمقتل جميع الرهائن ، بالإضافة إلى شرطي من ألمانيا الغربية ، وهي حصيلة دموية كانت سلطات ألمانيا الغربية مسؤولة عنها جزئيًا. كما تم القضاء على خمسة مسلحين فلسطينيين".