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الجريمة الإسرائيلية في تركيا: اسطنبول أصبحت مدينة لجوء للمجرمين

i24news

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ندي تركي يحمل بوقًا عليه العلم التركي أثناء مشاركته في عرض عسكري خلال الاحتفال بيوم الجمهورية التركية في اسطنبول ، الجمعة 29 أكتوبر 2021
(AP Photo/Emrah Gurel)ندي تركي يحمل بوقًا عليه العلم التركي أثناء مشاركته في عرض عسكري خلال الاحتفال بيوم الجمهورية التركية في اسطنبول ، الجمعة 29 أكتوبر 2021

وجد المجرمون الاسرائيليون طريقة لتجاوز المطاردة المستمرة لهم ونقلوا مكان نشاطهم إلى تركيا

بينما تتباهى الشرطة بأنها نجحت في السنوات الأخيرة في سحق الجريمة الإسرائيلية في البلاد، وجد المجرمون طريقة لتجاوز المطاردة المستمرة لهم، ونقلوا مكان نشاطهم إلى تركيا، بشكل أساسي إلى اسطنبول. 

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هؤلاء مجرمون يهود ومن المجتمع العربي. واتضح أن الهجرة بدأت في عام 2019، وهو العام الذي كانت فيه العلاقات بين تركيا وإسرائيل في حالة من التدهور  وهو ما تسبب أيضًا في تدهور التعاون بين الشرطة الإسرائيلية والشرطة التركية.

خدم هذا الوضع المجرمين الإسرائيليين بشكل جيد، حيث أدركوا أن الشرطة التركية ستلاحقهم بشكل أقل، وأنه إذا تم القبض عليهم، فإن فرص تسليمهم إلى إسرائيل ستكون ضئيلة، على الرغم من عدم المساومة على اتفاقيات التسليم بسبب الهشاشة السياسية بين البلدين.

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