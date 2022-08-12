استطلاع رأي لانتخابات الكنيست 2022: لابيد يزداد قوة على حساب نتنياهو وغانتس

استطلاع رأي لانتخابات الكنيست 2022 بعد عملية الفجر الصادق: لابيد يزداد قوة على حساب نتنياهو وغانتس

عززت عملية "الفجر الصادق" حزب يش عتيد برئاسة رئيس الحكومة يائير لابيد على حساب الليكود وحزب "كاحول لافان - تكفا حدشاه" برئاسة وزير الأمن بيني غانتس، هذا وفقًا لاستطلاع " بانيلز بوليتيكس" التي اجرته صحيفة معاريف قبل انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين.

وتحصل قائمة حزب العمل الجديدة على مقعدين اضافيين على حساب حزب "ميرتس"، الذي لا يعبر نسبة الحسم. ويقوي سقوط ميرتس كتلة نتنياهو بمقعد ليصل تحالف الليكود واحزاب اليمين إلى 59، وبإمكتانه تشكيل حكومة اذا تحالف مع حزب أييليت شاكيد الجديد. تم إجراء الاستطلاع خلال الانتخابات التمهيدية لليكود ولا يعكس نتائجه.

وأظهر استطلاع أن 58% من الإسرائيليين يعتبرون أن الحملة على قطاع غزة كان "ناجحا". وأسفرت الحملة الإسرائيلية الأخيرة على القطاع الذي انطلقت يوم الجمعة الماضي، وانتهت قبل ايام، عن مقتل 45 فلسطينيا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة.