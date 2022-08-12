الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ لنظيره الروسي بوتين: "روسيا تساعد المنظمات الفلسطينية"

بوتين: هذه الأسلحة يتم تهريبها من أوكرانيا

تحدث الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن التهديد الروسي بإغلاق أنشطة الوكالة اليهودية في البلاد. وفي غضون ذلك، أفادت مصادر روسية، أنه خلال المحادثة أبلغ هرتسوغ بوتين أنه "في الأشهر الأخيرة تلقت المنظمات الفلسطينية شحنات أسلحة مهربة من روسيا بطريقة غير رسمية. بحسب تقرير نشره موقع معاريف الاسرائيلي.

وبحسب المصادر ذاتها، رد الرئيس الروسي لهرتسوغ بأن الأسلحة وصلت لتلك المنظمات الفلسطينية ليس من بلاده، بل من أوكرانيا. لكن الجانب الإسرائيلي ادعى أن لديه معلومات استخباراتية تشير إلى المصدر والطريق الذي يسلكه السلاح حتى يصل إلى المنظمات الفلسطينية. بعد ذلك، ناشد الرئيس هرتسوغ بوتين اتخاذ خطوات لإغلاق طرق تهريب الأسلحة من روسيا إلى المنظمات الفلسطينية.

في وقت لاحق، أجرى الرئيس بوتين مناقشة مع كبار المسؤولين الأمنيين، حيث تلقى الرئيس تقارير عملية تتعلق بالحرب في روسيا. وأثار بوتين، خلال المناقشة، مسألة تهريب الأسلحة إلى المنظمات الفلسطينية، وأمر بالتحقق من مزاعم إسرائيل. إذا اتضح أنها صحيحة، وأن طرق الأسلحة موجودة بالفعل، فسيطلب بوتين العمل على إغلاقها