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الخارجية التركية: سنواصل جهودنا لإيجاد حل دائم للنزاع في سوريا

i24news

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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة في 1 أبريل 2022.
Adem ALTAN / AFPوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة في 1 أبريل 2022.

الخارجية التركية: تضامننا مع الشعب السوري سيتواصل

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن تركيا ستواصل جهودها من أجل إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا، جاء ذلك في رد مكتوب صادر عن المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش، اليوم الجمعة، على سؤال حول الأخبار المتداولة في وسائل إعلام بخصوص مقاربة تركيا تجاه النزاع في سوريا. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

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ونوه بيلغيتش أن "تركيا ومنذ بداية النزاع بسوريا هي أكثر دولة بذلت جهودا لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".

وذكر أن تركيا لعبت دورا رياديا في الحفاظ على وقف اطلاق النار في الميدان، وتأسيس "اللجنة الدستورية" عبر مساري أستانة وجنيف. وأشار إلى تقديم أنقرة الدعم الكامل للمعارضة السورية ولهيئة التفاوض.

وأضاف أن "تركيا ستواصل تقديم مساهمة قوية في الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للنزاع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، عبر التعاون مع كافة الشركاء في المجتمع الدولي". وختم قائلا: "تضامننا مع الشعب السوري سيتواصل".​​​​​​​

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