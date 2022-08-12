المرصد السوري: الجيش الإسرائيلي يقصف نقطة مراقبة تابعة لحزب الله بريف القنيطرة عند الحدود مع الجولان

"دبابة إسرائيلية أطلقت ثلاث قذائف على قرية الحميدية في منطقة القنيطرة قرب الحدود نجم عنه إصابة شخصان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن "دبابة إسرائيلية أطلقت ثلاث قذائف على قرية الحميدية في منطقة القنيطرة قرب الحدود نجم عنه إصابة شخصان"وقال"أحد المستهدفين كان يقوم بأعمال استطلاعية على الحدود لصالح حزب الله عندما أطلقت الدبابات ثلاث قذائف".

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن "الشخص المستهدف يعمل في مجال الرصد والاستطلاع لصالح حزب الله اللبناني، في بلدة حضر الحدودية مع الجولان، حيث جرى استهدافه من قِبل المسيرة الإسرائيلية أثناء تواجده قرب منزله الواقع في منطقة مقلع هادي غربي بلدة حضر"

ومن جهته افاد موقع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية ( كان)، أن "الاستهداف سيكون موقعا تابعا لحزب الله". ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد.

وكان المرصد السوري، قد أشار في 17 من يوليو/ تموز المنصرم، إلى أن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت شخصًا من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، مما تسبب بمقتله على الفور"