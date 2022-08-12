إسرائيل: وزير المالية يصدر تعليماته بصرف تعويضات للمشاريع المتضررة من عملية "الفجر الصادق"

ستعرض تعليمات ليبرمان على لجنة المالية في الكنيست في وقت لاحق للمصادق عليها.

اصدر وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية افيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، تعليمات بصرف التعويضات لأصحاب المشاريع التجارية وغيرها في جنوب البلاد والتي تعرضت لخسائر اجراء عملية "الفجر الصادق" في غزة، وستعرض تعليمات ليبرمان على لجنة المالية في الكنيست في وقت لاحق للمصادق عليها.

وبحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" "سيتم صرف التعويضات لمشاريع تقع على بعد اقصاه 40 كيلومترا عن الحدود مع قطاع غزة" مشيرة إلى أنه"نظرا لعدد ايام التصعيد القليلة نسبيا سيكون التعويض بمبلغ 430 شاقلا ليوم عمل لكل مستخدم شرط أن يقوم المشغل بدفع اجور المستخدمين خلال ايام التصعيد.

جدير بالذكر أن الاضرار التي لحقت بالمنازل او بالمباني التجارية وغيرها من جراء القصف الصاروخي من جهة قطاع غزة سيتم تعويض المتضررين فيها من قبل دائرة ضريبة الاملاك .