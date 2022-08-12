العراق: أنصار التيار الصدري يقيمون صلاة جماعية خارج مبنى البرلمان في بغداد

رددوا شعارات تندد بالفساد وبأحزاب السلطة وبالتدخل الإيراني في ما خرج الإطار التنسيق بتظاهرة في المنطقة الخضراء

أقام الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المحافظات الجنوبية والوسطى صلاة جماعية استجابة لدعوة زعيمهم، ورددوا شعارات تندد بالفساد، وبأحزاب السلطة، وبالتدخل الإيراني في ما خرج أنصار تحالف "الإطار التنسيقي"في تحشيد هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين، بتظاهرات أمام بوابة المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وجاءت تظاهرة الإطار التنسيقي كرد فعل على اعتصامات أنصار "التيار الصدري" داخل المنطقة الخضراء التي تختم غداً السبت أسبوعها الثاني على التوالي، في مشهد يعكس مدى الاحتقان بين الطرفين، اللذين لجأ كل منهما إلى استخدام ورقة الشارع وتحشيد جمهوره.

وتجمع أتباع "الإطار التنسيقي" عند بوابة الجسر المعلق للمنطقة الخضراء، والتي أغلقت اليوم بينما انتشر عندها العشرات من عناصر الأمن، وردد المتظاهرون هتافات مختلفة تؤيد الاحتكام للدستور وأخرى تهاجم من تصفهم بالإنقلابيين، في إشارة إلى متظاهري التيار الصدري.كما حمل المتظاهرون صور زعيم "دولة القانون" نوري المالكي، وهتفوا بـ"نعم نعم للمالكي" و"نعم نعم للحشد الشعبي".