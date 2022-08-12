"بعد تلقي الأمر بإطلاق النار على الموقع، لاحظ الفريق وجود فتاة ورجل آخر بالقرب من الهدف"

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، اليوم الجمعة، يظهر فتاة صغيرة تتسلق فوق نقطة مراقبة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي على الحدود مع قطاع غزة، مما تسبب في تأخير وحدة دبابة لقصفها لعدة دقائق، وظهر الفيديو، فتاة فلسطينية صغيرة تتسلق درج موقع تابع للحركة، قبل أن يرافقها رجل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الكتيبة 82 من اللواء السابع مدرع كان من المفترض أن تقصف موقع حركة الجهاد الإسلامي في إطار الضربات الأولى لعملية "الفجر الصاديق" و"بعد تلقي الأمر بإطلاق النار على الموقع، لاحظ الفريق وجود فتاة ورجل آخر بالقرب من الهدف".

وأفاد قائد الدبابة في الجيش الإسرائيلي "انتظرنا حتى مغادرتهم وبعد بضع دقائق عندما تم تطهير المنطقة، صعد الفريق إلى الموقع ودمر الهدف بنجاح. أثناء عملية" الفجر الصادق "، تصرف الجنود بشكل أخلاقي ومهني ودقيق كما نعلم ونتوقع جنودنا وقادتنا في الوحدة "

وكان الجيش الإسرائيلي قد شنت عملية "الفجر الصادق" الجمعة المنصرم لإحباط هجمات مخطط لها من قبل عناصر لحركة الجهاد الإسلامي في غزة والتي شهدت إطلاق أكثر من ألف صاروخ على إسرائيل

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