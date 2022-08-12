أبلغ وزير الخارجية القطري رئيس حركة حماس، بالموافقة على إعادة إعمار البيوت المهدمة.

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان، اليوم الجمعة، أن"دولة قطر تعهدت بإعادة إعمار البيوت المهدمة، جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة" وتابع البيان أن"وزير الخارجية القطري أبلغ زعيم حركة حماس، بالموافقة على إعادة إعمار البيوت المهدمة"

وأعرب هنية، وفق البيان، عن "بالغ تقديره لدولة قطر أميرًا وحكومة وشعباً على هذا الموقف النبيل الذي يضاف إلى سجلها المشرف في إعادة إعمار قطاع غزة، عبر اللجنة القطرية لإعادة الإعمار برئاسة سعادة السفير محمد العمادي".

وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، قد قال في وقت سابق، إن "العدوان الأخير تسبب في هدم 18 وحدة سكنية بشكل كلي، وتعرّض 71 وحدة سكنية لهدم بليغ وأصبحت غير صالحة للسكن، فيما طالت الأضرار الجزئية نحو 1675 وحدة سكنية"