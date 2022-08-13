إطلاق سراح المحامي السابق لخاشقجي في الإمارات بعد إدانته بغسل أموال

أيدت محكمة الأربعاء الماضي، الإدانة الغيابية السابقة لغفور ، وأمرته بدفع غرامة

أفرج عن المواطن الأمريكي ومحامي الحقوق المدنية عاصم غفور ، الذي مثل جمال خاشقجي قبل مقتل الصحفي السعودي ، من الحجز في الإمارات حيث أدين بتهمة غسل الأموال.

قال محاميه ، فيصل جيل ، إن "غفور كان متوجهاً إلى الولايات المتحدة ، بعد أن دفع غرامة وبمساعدة من السفارة الأمريكية في الإمارات"

وأيدت محكمة الأربعاء الماضي، الإدانة الغيابية السابقة لغفور ، وأمرته بدفع غرامة لكنها ألغت عقوبة بالسجن ثلاث سنوات كانت قد صدرت في مايو / أيار. ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإماراتيين.

غفور، المحامي السابق لخاشقجي ، الصحفي السعودي المعارض الذي قُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018 – كان يمر عبر مطار دبي في 14 يوليو / تموز عندما تم اعتقاله بسبب الإدانة الغيابية ، التي صدرت في مايو ، مقابل المال. غسيل الأموال والتهرب الضريبي الذي أعقب طلب المساعدة لعام 2020 من قبل السلطات الأمريكية.

وقالت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة إن غفور ، الذي يعيش في فرجينيا ، كان في الماضي يخضع للمراقبة الأمريكية بسبب عمله الذي يمثل مسلمين أمريكيين في قضايا الحقوق المدنية.

وأثارت المحاكمة الغيابية واحتجازه في يوليو / تموز أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة انتقادات من جماعات حقوقية وأعضاء في الكونجرس.