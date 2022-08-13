دول الخليج تتضامن مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها

قالت الخارجية الكويتية، ‏إن "الكويت تتضامن مع السعودية وتدعم الإجراءات كافةً التي تتخذها للحفاظ على أمنها"

أعربت الكويت الإمارات والبحرين تضامنها مع السعودية، ضد أي تهديد يطال أمنها؛ وذلك على أثر تفجير مطلوب أمني لنفسه وإصابته ثلاثة من رجال الأمن ومقيم.

وقالت الخارجية الكويتية، اليوم السبت، ‏إن "الكويت تتضامن مع السعودية وتدعم الإجراءات كافةً التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها"، مشيدةً بـ"جهود الأجهزة الأمنية السعودية في تصديها بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنهم واستقرارهم، ومنها ضبطهم أحد المطلوبين أمنياً في مدينة جدة، الذي بادر بتفجير نفسه، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الأمن وأحد المقيمين"، حسب موقع الخليج أون لاين.

ومن جهتها، كانت قد أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، مساء الجمعة، عن "تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها"، مؤكدة أن "دعم دولة الإمارات للإجراءات كافةً التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وفي نفس السياق، أعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، عن "تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه كل ما يُهدد أمنها واستقرارها"، مؤكدة تأييدها ومساندتها لكل ما تتخذه السعودية "من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها".

وكانت رئاسة أمن الدولة في السعودية، قد أعلنت أمس الجمعة، أن مطلوباً أمنياً فجَّر نفسه بحزام ناسف في أثناء محاولة ضبطه بمدينة جدة، ما أسفر عن مقتله وإصابة ثلاثة من رجال الأمن، ومقيم آسيوي.