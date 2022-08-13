وسائل إعلام عربية: وفد أمني مصري سيزور إسرائيل وغزة قريبًا

إنّ أحد الاحتمالات هو وصول رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل على رأس الوفد الأمني

أكدت مصادر فلسطينية موثوقة، اليوم السبت، أنّ وفداً أمنياً مصرياً سيصل إلى تل أبيب وقطاع غزة خلال الأيام المقبلة لبحث تثبيت حالة الهدوء التي أعقبت جولة القتال التي استمرت 56 ساعة بين حركة "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل، بحسب ما نشر موقع صحيفة "العربي الجديد".

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، إنّ أحد الاحتمالات هو وصول رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل على رأس الوفد الأمني، لكن ذلك لم يؤكد حتى الآن، في انتظار إتمام الاتصالات بين الأطراف المختلفة والترتيبات لإنجاح الزيارة.

وذكرت المصادر أنّ "المصريين مهتمون جداً بالعمل من أجل عواودة والسعدي وإنهاء الملف لعدم تجدد القتال مع حركة الجهاد الإسلامي مرة أخرى في ظل استمرار تهديدات الحركة واهتمامها بإنجاز ما اتفق عليه خلال مباحثات وقف إطلاق النار".

وفي السياق، أكدّ مسؤول المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد الإسلامي"، داود شهاب لـ"العربي الجديد"، أنّ حركته على "تواصل مستمر مع الأخوة المصريين" في ما يتعلق بوضع الأسير خليل عواودة خصوصاً، في ظل وصول حالته الصحية إلى الخطر.

وحذّر مسؤول المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد" من التلاعب بحياة عواودة، قائلا إنه "في حال استشهاده ستتنقل الحالة الفلسطينية إلى مربع آخر، وفيه استحقاقات لمواجهة العدو الصهيوني، ستتحمل دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن ذلك".