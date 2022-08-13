ايران تعتزم بناء وإطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة ومتطورة من طراز "خيام"

أعلنت إيران اليوم (السبت) أنها تعتزم بناء وإطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة ومتطورة من طراز "خيام" قادرة على التجسس على جيرانها في الشرق الأوسط ومن بينهم إسرائيل.

ونفت إيران أن تكون هذه أقمار للتجسس ووصفت الانتقاد الأمريكي لإطلاقها بأنه "صبياني". وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي: ان "بناء ثلاثة أقمار صناعية إضافية من نوع الخيام، بمشاركة فريق من العلماء من وكالة الفضاء الإيرانية، على جدول أعمال الحكومة وسيبدأ قريبًا".

أطلقت إيران أول قمر صناعي من هذا النموذج إلى الفضاء، لكنها اختارت بشكل غير عادي تنفيذ الإطلاق بمساعدة روسيا. وانطلق القمر الصناعي من قاعدة الفضاء الروسية في بايكونور بكازاخستان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" وكذلك وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".