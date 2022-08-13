هرتسوغ:هذه حرب على أرواحنا جميعًا

علق رئيس دولة اسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، على المذبحة التي وقعت على الطرق في الأسبوع الماضي وقال: "18 من النساء والرجال الإسرائيليين فقدوا حياتهم هذا الأسبوع في حوادث الطرق. هذه حرب على أرواحنا جميعًا".

وأضاف الرئيس وخاطب المواطنين: "أناشد الجميع توخي الحذر عند القيادة، الركوب والمشي على كل طريق وتقاطع. اعتني بنفسك وبأحبائك وبنا".

منذ بداية العام، فقد 228 شخصًا حياتهم على الطرق. هذا الأسبوع، لقي 18 منهم مصرعهم في حوادث الطرق، وهو أكثر الأسابيع دموية على الطرق منذ سنوات.

وعلقت وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي على الحوادث التي وقعت هذا الأسبوع، وكتبت على حسابها على تويتر: "قلبي مع اهالي القتلى في الحوادث التي وقعت اليوم. إن المذبحة على الطرق ليست قدرًا، وأنا ملتزمة بمواصلة بذل قصارى جهدي لوقفها".