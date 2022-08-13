English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الجبهة تعيد انتخاب ايمن عودة وتنتخب قائمتها لانتخابات الكنيست

i24news

دقيقة 1
عضو الكنيست أيمن عودة ، رئيس القائمة العربية المشتركة ، يترأس اجتماعا للحزب ، في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس ، في 7 مارس ، 2022. تصوير يوناتان سيندل / Flash90
Yonatan Sindel/Flash90عضو الكنيست أيمن عودة ، رئيس القائمة العربية المشتركة ، يترأس اجتماعا للحزب ، في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس ، في 7 مارس ، 2022. تصوير يوناتان سيندل / Flash90

انطلقت اعمال المؤتمر بحضور المئات من نشطاء حزب الجبهة وأعضاء كنيست من حزب الجبهة

انطلق صباح اليوم السبت في مدينة شفاعمرو شمال اسرائيل مؤتمر المجلس الانتخابي للجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة لاختيار قائمة الجبهة التي ستخوض انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين في الأول من تشرين الثاني\ نوفمبر ضمن القائمة المشتركة.

Video poster

ويضم مجلس الجبهة قرابة 940 عضوًا، في غالبيتهم العظمى، هم منتخبون من فروع الجبهة مباشرة، إضافة إلى منتخبي جمهور، وأعضاء هيئات قطرية في الجبهة والحزب الشيوعي وهم أصحاب حق اقتراع.

وصوت مجلس الجبهة على المقاعد الخمسة الأولى في القائمة، بأجواء تنظيمية وسياسية وحدوية وبأجواء ديمقراطية وفق ما ينص عليه دستور الجبهة.

وحاز النائب أيمن عودة على غالبية الأصوات على المقعد الأول، ليترأس قائمة الجبهة الديمقراطية في الانتخابات المقبلة. كما حازت النائبة عايدة توما- سليمان على غالبية الأصوات، في جولة ثانية حاسمة، لتتبوأ المقعد الثاني. وكذلك النائب عوفر كسيف، حصل على أغلبية الأصوات للمقعد الثالث. وحاز يوسف العطاونة على غالبية الأصوات، ليمثّل قائمة الجبهة في المقعد الرابع.

واختتمت الجبهة مجلسها الانتخابي، بهامات مرفوعة والتزام تنظيمي بالعمل على إنجاح القائمة التي تمثّل جماهيرنا بكرامة ودون مساومات.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق