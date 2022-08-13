انطلقت اعمال المؤتمر بحضور المئات من نشطاء حزب الجبهة وأعضاء كنيست من حزب الجبهة

انطلق صباح اليوم السبت في مدينة شفاعمرو شمال اسرائيل مؤتمر المجلس الانتخابي للجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة لاختيار قائمة الجبهة التي ستخوض انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين في الأول من تشرين الثاني\ نوفمبر ضمن القائمة المشتركة.

ويضم مجلس الجبهة قرابة 940 عضوًا، في غالبيتهم العظمى، هم منتخبون من فروع الجبهة مباشرة، إضافة إلى منتخبي جمهور، وأعضاء هيئات قطرية في الجبهة والحزب الشيوعي وهم أصحاب حق اقتراع.

وصوت مجلس الجبهة على المقاعد الخمسة الأولى في القائمة، بأجواء تنظيمية وسياسية وحدوية وبأجواء ديمقراطية وفق ما ينص عليه دستور الجبهة.

وحاز النائب أيمن عودة على غالبية الأصوات على المقعد الأول، ليترأس قائمة الجبهة الديمقراطية في الانتخابات المقبلة. كما حازت النائبة عايدة توما- سليمان على غالبية الأصوات، في جولة ثانية حاسمة، لتتبوأ المقعد الثاني. وكذلك النائب عوفر كسيف، حصل على أغلبية الأصوات للمقعد الثالث. وحاز يوسف العطاونة على غالبية الأصوات، ليمثّل قائمة الجبهة في المقعد الرابع.

واختتمت الجبهة مجلسها الانتخابي، بهامات مرفوعة والتزام تنظيمي بالعمل على إنجاح القائمة التي تمثّل جماهيرنا بكرامة ودون مساومات.