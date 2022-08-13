يائير لابيد: محاولة اغتيال رشدي سلمان اعتداء على حرياتنا وقيمنا

لابيد: "بالنيابة عن شعب اسرائيل نتمنى لرشدي الشفاء العاجل والكامل".

علق رئيس الوزراء يئير لبيد على محاولة اغتيال الكاتب سلمان رشدي أمس في نيويورك. وقال لبيد في تغريدة على تويتر كتبها بالإنجليزية ان "الهجوم على سلمان رشدي اعتداء على حرياتنا وقيمنا. وهذا نتيجة عقود من التحريض الذي قاده النظام المتطرف في طهران". واضاف انه "بالنيابة عن شعب اسرائيل نتمنى لرشدي الشفاء العاجل والكامل".

وهنأت صحيفة "كيهان" الإيرانيّة المحافظة المتشددة السبت منفذ الهجوم. وكتبت الصحيفة التي يعين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رئيسها "مبروك لهذا الرجل الشجاع المدرك للواجب الذي هاجم المرتد والشرير سلمان رشدي". وأضافت "لنقبّل يد من مزق رقبة عدو الله بسكين".

في سوق الكتب في طهران السبت الجميع على علم بالهجوم الذي تعرّض له الكاتب البريطاني سلمان رشدي في الولايات المتحدة، لكن مؤيدي العملية فقط هم من يعبّرون عن آرائهم.