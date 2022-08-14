إلقاء القبض على منفذ عملية إطلاق النار بالقرب من حائط المبكى في البلدة القديمة بالقدس فجر الأحد

تلقت الشرطة بتمام الساعة 1:30 صباحًا بلاغًا حول إطلاق نار على حافلة تابعة لشركة أيجد في شارع معالي هشالوم

أعلنت شرطة القدس صباح الأحد عن تمكن قوات الأمن من اعتقال منفذ عملية إطلاق النار فجر الأحد مستهدفا حافلة وبعض المارة بالقرب من أحد المواقف في المدينة. أصيب عدد من الأشخاص الليلة (بين السبت والأحد)، اثنان منهم في حالة خطرة، في هجوم إطلاق نار وقع في ساحتين مختلفتين في القدس انتهى بفرار منفذ العملية باتجاه حي سلوان المحاذي للبلدة القديمة. ويجري التحقيق في الاشتباه بضلوع شخص آخر في العملية ذاتها.

تلقت الشرطة بتمام الساعة 1:30 صباحًا ، بلاغًا حول إطلاق نار على حافلة تابعة لشركة أيجد في شارع معالي هشالوم في البلدة القديمة بالقدس. وتم إطلاق النار أثناء قيام السائق بمساعدة امرأة معاقة على ركوب الحافلة باستخدام المصعد. على بعد عدة أمتار من المكان عند مدخل موقف قبر دافيد هميلخ تجدد إطلاق النار وأصيب ستة أشخاص بعيارات نارية من بينهم أربعة أبناء عائلة واحدة، إضافة إلى امرأة حامل 30 عاما تلقت الرصاص وهي بداخل سيارتها.

يذكر أن المرأة التي تم نقلها إلى المستشفى قد تم توليدها والوليد يرقد بحالة خطيرة.

ووصل العديد من رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وأغلقوا المكان وبدأوا في جمع الأدلة. شنت الشرطة والشاباك والجيش الإسرائيلي عملية مطاردة وراء منفذ العملية في جميع أنحاء المدينة. وحضر المفوض العام يعكوف شبتاي إلى مركز شرطة حائط المبكى وتلقى إحاطة مفصلة ومحدثة من قائد شرطة منطقة القدس دورون تورجمان.

وفي الأثناء تمت حتلنة رئيس الحكومة يائير لابيد بحيثيات الهجوم وأكد لابيد في بيان أن "قوات الأمن والشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة يعملون على القضاء على الإرهابي الحقير ولن يتوقفوا حتى يتم القبض عليه، فليعلم كل من يسعون لإلحاق الأذى بنا أنهم سيدفعون ثمن أي ضرر يلحق بالمدنيين .

القدس عاصمتنا ومركز سياحي لجميع الأديان، وتعمل قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي على استعادة السلام والشعور بالأمن في المدينة".

كما أرسل لابيد بتمنياته "بالشفاء العاجل للمصابين في الهجوم" مضيفا أنه يشد من أزر العائلات القلقة".

وأفيد أنه في أعقاب المطاردة المستمرة التي شارك فيها العديد من قوات الشرطة وحرس الحدود وجهاز الأمن العام، قام المشتبه بتنفيذ الهجوم في البلدة القديمة بالقدس بتسليم نفسه ومعه السلاح المستخدم وفق الاشتباه في تنفيذ عملية إطلاق النار.

وشرع محققو الشرطة والطب الشرعي بالتحقيق في الهجوم، وساعدت مروحية من وحدة جوية تابعة للشرطة الإسرائيلية في عمليات المسح معززة القوات الخاصة التي نشطت في محيط الحادث.