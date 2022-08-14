منفذ عملية القدس يسلم نفسه: أمير صيداوي 26 عاما من سكان القدس الشرقية

وفق البلاغ الشرطي فقد ترك المنفذ مسدسًا وسكينًا في سيارة الأجرة التي أقلته، وتم احتجاز سائق التاكسي للاستجواب

في أعقاب المطاردة الموسعة التي شارك فيها العديد من قوات الشرطة وحرس الحدود وجهاز الأمن العام، في ساعات فجر الأحد، قام المشتبه بتنفيذ الهجوم في البلدة القديمة بالقدس بتسليم نفسه ومعه السلاح المستخدم وفق الاشتباه في تنفيذ عملية إطلاق النار.

وبحسب التحقيق فإن المشتبه به فلسطيني من سكان القدس يحمل هوية زرقاء يدعى أمير صيداوي ويبلغ من العمر 26 عامًا وقد وصل طوعًا إلى محطة الشرطة فيالمدينة لتسليم نفسه.

وشرع محققو الشرطة والطب الشرعي بالتحقيق في الهجوم، الذي خلف ثماني إصابات بعضها خطيرة. وساعدت مروحية تابعة لإحدى الوحدات الجوية العاملة في خدمة الشرطة الإسرائيلية في عمليات المسح، لتعزيز القوات الخاصة التي نشطت على أرض الميدان في محيط الحادث.

وهنأ وزير الأمن الداخلي عومر بارليف العاملين في سلك الشرطة على النجاح في وضع اليد على منفذ العملية الذي فر من المكان باتجاه سلوان. وأوضح بارليف في لهجة حازمة أن دولة إسرائيل "ستلاحق في أي مكان وزمان، أولئك الذين يلتمسون الأذى، وستضع يدها عليهم. لن يكون لديهم لحظة هدوء واحدة، كما أثبتنا في الأسابيع الأخيرة بعمليات حازمة واستباقية، وفي أكثر من جبهة. رجال الشرطة الإسرائيليون منتشرون في جميع أنحاء إسرائيل وخاصة في القدس للعمل على ضمان استمرار روتين الحياة خلال أيام الصيف. أتمنى الشفاء العاجل لضحايا الهجوم ".